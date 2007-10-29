Україна приймає умови Киргизії заради вступу до СОТ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ доручив українській делегації на переговорах щодо вступу України до Світової організації торгівлі в Женеві погодитися з умовами, котрі висуваються Киргизією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив журналістам сьогодні на брифінгу.

«Я нашій делегації дав вказівку погодитися на всі ті умови, які в плані вступу до СОТ висуває нам Киргизія», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що, на жаль, з Киргизією Україні досі не вдається «порозумітися» з цього питання.

Як сказав М.АЗАРОВ, українсько-киргизький товарооборот «практично нульовий», і від того, на яких умовах буде підписаний двосторонній протокол про доступ на ринки товарів і послуг, Україна мало втратить чи виграє, проте «в Киргизії тоді зникне останній аргумент, за яким вона могла б відмовитися від підписання двостороннього протоколу». «Я так зрозумів, що Киргизія це відчула і пішла в активну дипломатичну атаку. Вони заявляють, що вже не пов`язують вступ до СОТ з врегулюванням наших так званих боргових взаємин, що вони готові зосередитися тільки на проблематиці наших двосторонніх торгових відносин. Якщо це так, то в принципі це відкриває можливість для підписання двостороннього протоколу в найближчі місяць-два», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як відомо, в Женеві з 25 жовтня проходить засідання Робочої групи зі вступу України до СОТ. За неофіційною інформацією, засідання закінчиться 29 або 30 жовтня.

Киргизія заявляє, що врегулювання питання боргу України в розмірі понад 27 млн. дол., що залишився з часів СРСР і визнаний Киргизією як недержавний борг України, тільки сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках робочої групи зі вступу України до СОТ.

*** Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизі, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.