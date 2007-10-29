Микола Вересень запросить до розмови лідера «Київської громади» Валерія Борисова

Сьогодні , 29 жовтня, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь колишній перший заступник екс-мера Олександра Омельченка, народний депутат V скликання, №71 у списку "НУ-НС" на позачергових виборах до Верховної Ради, лідер громадського об’єднання «Київська громада» Валерій Борисов. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 30 жовтня о 18.40.