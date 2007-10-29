У НУ-НС вважають ”абстрактно” кращою коаліцію трьох найбільших фракцій

Кандидат в народній депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ прогнозує створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Що стосується варіантів коаліції - життя покаже. Я особисто прихильник помаранчевої коаліції, при тому, що я дуже усвідомлюю складнощі діяльності коаліції у 228 депутатів», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

На його переконання, для діяльності такої коаліції треба буде докладати багато зусиль і буде необхідно шукати компроміс з рештою складу парламенту.

На його думку, якщо подивитись на формування коаліції абстрактно, не зважаючи на суспільну ситуацію, то для управління держави краще, щоб парламент діяв злагоджено. На його переконання, в цьому сенсі коаліція з трьох найбільших парламентських фракцій була б ефективною, але виникає питання, чи можливо цього досягти.

На його думку, в такій ситуації політичні сили будуть шукати «точки дотику». При цьому він висловив переконання, що таких «точок дотику» значно більше у НУ-НС з БЮТ у сьогоднішніх політичних умовах.

Крім того, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що в Україні важко передбачити, скільки триватиме «спікеріада».

Крім того, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що зволікання із створенням коаліції не бажане для України, оскільки це негативно вплине на дієвість виконавчої влади.

Також він зазначив, що в НУ-НС завжди було “розмаїття думок”, оскільки “Наша Україна – Народна самооборона”, на відміну від багатьох інших політичних сил, є демократичною, де об’єднані люди, які здатні давати власні оцінки та мають власну позицію. Водночас він наголосив, що до цього сила НУ-НС полягала в тому, що вдавалось узгоджувати спільну позицію. «Я сподіваюсь, що це вміння нас не покинуло», - додав він.