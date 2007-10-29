Створення ситуативної більшості найбільш вигідне Литвину?

Формування ситуативної більшості у Верховній Раді України не дозволить обрати нового прем`єр-міністра й уряд.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

«У ситуації, якщо в БЮТ і НУ-НС не вистачить голосів, щоб проголосувати за КИРИЛЕНКА-спікера й ТИМОШЕНКО-прем`єра, буде вкинуто ідею картельного парламенту, а не фракційного, коли парламент ситуативно обере спікера й працюватиме ситуативно без чіткого розподілу на опозицію й владу», - сказав В.КАРАСЬОВ.

«Але такий парламент не має права обирати прем`єр-міністра й новий уряд», - підкреслив він.

В.КАРАСЬОВ зазначив, що виникнення ситуативної парламентської більшості не узгоджується з нормами Конституції, яка чітко вимагає формування постійно діючої коаліції для створення нового уряду. За його словами, в такій ситуації всі члени уряду виконуватимуть свої обов`язки протягом року, поки в Президента не з`явиться повноважень для чергового розпуску Верховної Ради.

У той же час експерт упевнений, що така більшість некомфортна для Президента, оскільки роль спікера різко зросте – адже ця політична фігура представлятиме всіх депутатів, а не деякі фракції. При цьому він зазначив дуже сильний вплив спікера на формування порядку денного роботи парламенту.

В.КАРАСЬОВ переконаний, що обрання спікера саме непостійною більшістю, без прив`язки до коаліції, найбільш вигідне Володимиру ЛИТВИНУ.