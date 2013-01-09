Адвокат: Пукач наполягав, що, вбиваючи Гонгадзе, «мало не рятував Вітчизну»

Про це заявила «Сегодня» адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

«Пукач наполягає на тому, що, вбиваючи Гонгадзе, він виступав мало не рятівником Вітчизни, оскільки журналіст, за його словами, був тяжким злочинцем, до того ж шпигуном, який негативно ставився до діючого Президента, і цим намагається виправдати вбивство Георгія», - наголошує В.Теличенко.

За словами адвоката, «здорового глузду в словах Пукача, на мій погляд, було дуже мало. Скажу більше: деколи він ніс просто нісенітницю несусвітну. Але сповна реалізував своє право на виступ в дебатах. Говорити про те, що людина неадекватна, не можу - для цього треба бути лікарем, а я не є лікарем. Але поза сумнівом, що він був адекватний в 2000-му, коли вбивав Гонгадзе. Ми вивчали в суді особисту справу Пукача. Неадекватна людина не стала б генералом, не одержала б посаду начальника кримінальної розвідки, не досягла б інших кар'єрних висот. Хіба що чоботи комусь з начальства облизував, притому знав, кому. А зараз він може говорити все, що йому заманеться».

Як відзначив адвокат матері Г.Гонгадзе Андрій Федур, «виступаючи в суді, Пукач визнав свою провину частково - в епізоді з Георгієм Гонгадзе і епізоді з Олексієм Подольським (журналіст і політолог, якого вивезли з Києва, побили і пограбували до випадку з Георгієм, залишивши в живих). Але при цьому він пояснив, що наміру вбивати Гонгадзе не мав, і це, мовляв, була випадкова трагедія. Так він пояснив свою позицію, стверджуючи, що одержав команду на вбивство (за неперевіреною інформацією, нібито Пукач навіть називає три прізвища замовників, проте розголошувати це до вердикту заборонено – «Сегодня»)».

«Я ж вважав і продовжую вважати, що умисного вбивства без доведеного наміру бути не може. Це абсурд. У суді ж вийшло так, що на дебати ми вийшли без будь-якого наміру у того, кого звинувачують в умисному вбивстві. Не йдеться і про вбивство за наказом. Це юридичний нонсенс. У Пукача, на моє переконання, не було ніяких особистих підстав вбивати Гонгадзе. Така позиція могла бути доведена до підсудного ззовні. Необхідно ретельно вивчити, дослідити і ряд інших обставин. Але маємо те, що маємо. Саме тому я просив повернути справу на додаткове розслідування. Хоча, думаю, цього не відбудеться — у них вже все вирішено», - сказав Андрій Федур.

Як відзначив прокурор Генеральної прокуратури України Володимир Шилов, який підтримує в суді звинувачення, «після виступу Пукача в судових дебатах і його останнього слова у мене не залишилося жодних сумнівів в тому, що я зробив правильний вибір про призначення йому довічного ув’язнення. На жаль, ніякого розкаяння, на яке ми сподівалися, від нього не прозвучало, хоча говорив він довго, вишукуючи які завгодно негативні, надумані моменти, звинувачуючи Гонгадзе в незаконних діях і обгрунтовуючи власні дії. Це вразило найбільше: у людини не було розкаяння! Тому я не шкодую, що зажадав для нього найсуворішої міри покарання».

В.Шилов зазначив, що «вирок буде публічним, і журналісти матимуть можливість бути присутніми при його оголошенні. Те, що судді будуть цілий місяць перебувати в дорадчій кімнаті, пояснюється великим обсягом кримінальної справи. Я знаю іншу справу, у Львові, — вона стосувалася банди, і за нею судді перебували в дорадчій кімнаті більш як рік — 13 місяців!».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 29 січня 2013 року оголосить вирок колишньому генералу міліції О.Пукачу, який звинувачується у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе.

27 грудня 2012 року під час дебатів сторона державного звинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого вчинив перешкоду органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.