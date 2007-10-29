Мороз вірить, що лідер його партії з`явиться сам

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що до його заяви про відставку, “яка моїми колегами - однопартійцями не підтримана” можна повернутися на з`їзді партії.

Про це він заявив у своєму виступі на засіданні Політради СПУ 27 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

За словами О.МОРОЗА, «на засіданні Політвиконкому партії була розглянута моя заява про відставку. Мій крок не був грою на публіку. Мене ніщо не тримає на посаді голови, крім відповідальності за долю людей, що пов`язали себе з партією, за долю партії, за завершення тієї державної справи, якій віддано багато років життя”.

Він не виключив можливості повернення до цього питання на зїзді. “Сприйму як належне будь-яке його рішення. Тринадцять років тому я пропонував очолити партію Наталії ВІТРЕНКО. Вона побоялася взяти на себе таку обузу, а потім зробила те, що їй було вигідно. Сподівався згодом на Івана ЧИЖА, він зробив свій демарш. Надіявся до певного часу на Юрія ЛУЦЕНКА, він виявився зрадником.

За словами О.МОРОЗА, “тепер не буду прогнозувати: лідер з`явиться сам”. “Але до того часу, поки ви мені довіряєте, буду просити підтвердження такої довіри”, - додав він. О.МОРОЗ зауважив: “Бачу його у суворій і свідомій при тому дисципліні. Кожного і своїй теж”.

Він сказав: “У нас нічого не вийде, якщо будемо діяти «хто в ліс, хто по дрова». “Коли кожен обком - своя партія, під свого лідера. Так не повинно бути, і так не буде! Буде або одна партія, або ми її втратимо», - заявив О.МОРОЗ.