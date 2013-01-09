Янукович вніс кандидатуру на посаду голови Нацбанку
13:48, 09 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради України проект Постанови про призначення заступника голови НБУ Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України.
Соркін з 25 грудня виконує обов'язки голови НБУ / Фото Асоціація платників податків України
Про це повідомляє офіційний сайт ВР.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови Національного банку з 2010 року.
25 грудня виконуючим обов'язки голови Національного банку України було призначено заступника голови НБУ І.Соркіна.
І.Соркін обіймав посаду заступника голови Нацбанку з 15 липня 2010 року.
Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.
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