Янукович вніс кандидатуру на посаду голови Нацбанку

Про це повідомляє офіційний сайт ВР.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови Національного банку з 2010 року.

25 грудня виконуючим обов'язки голови Національного банку України було призначено заступника голови НБУ І.Соркіна.

І.Соркін обіймав посаду заступника голови Нацбанку з 15 липня 2010 року.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.