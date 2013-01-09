Янукович вніс кандидатуру на посаду голови Нацбанку

13:48, 09 січня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович вніс до  Верховної Ради України проект Постанови про призначення заступника голови НБУ  Ігоря Соркіна на посаду голови Національного банку України.

Соркін обіймав посаду заступника голови Нацбанку з 15 липня 2010 року / Фото Асоціація платників податків України

Про це повідомляє  офіційний сайт ВР.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент  України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим  віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав посаду голови  Національного банку з 2010 року.

25 грудня виконуючим обов'язки голови  Національного банку України було призначено заступника голови НБУ І.Соркіна. 

І.Соркін обіймав посаду заступника голови Нацбанку з 15 липня 2010  року.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років  і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

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