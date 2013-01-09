МЗС: Кожара їде на зустріч із Лавровим з «позитивним настроєм»
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара їде з позитивним настроєм на сьоме засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, де зустрінеться із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич, відповідаючи на запитання журналістів.
«Звичайно, міністр закордонних справ України їде з позитивним настроєм у Чернівці. Справді, є дуже великий спектр питань, які потрібно обговорити, і, враховуючи наші дружні стратегічні відносини з Російською Федерацією, я думаю, що переговори пройдуть успішно і з користю для обох наших держав», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2013 року у м. Чернівці під головуванням міністрів закордонних справ України та РФ Леоніда Кожари і Сергія Лаврова відбудеться чергове, сьоме засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.
В рамках засідання планується розглянути питання діяльності структурних органів Підкомітету, зокрема, підкомісій з питань боротьби з новими викликами та загрозами, прикордонного та консульського співробітництва, врегулювання регіональних конфліктів у контексті головування України в ОБСЄ, а також взаємодії на міжнародній арені.
Окрема увага приділятиметься економічній складовій українсько-російського партнерства, зокрема шляхам співпраці України з Митним союзом.
За підсумками заходу передбачається підписання підсумкового Протоколу засідання Підкомітету та Плану взаємодії між МЗС України та МЗС Росії на 2013 рік.
3 січня міністр закордонних справ України Л.Кожара повідомив, що під час візиту до України С.Лаврова 13-14 січня обговорюватимуться питання співпраці України з Митним союзом.
"13-14 січня до України прибуває міністр закордонних справ РФ. Ці перші місяці ми активізуємо діалог з РФ щодо форматів співпраці України з МС не будучи членом Союзу", - сказав Л.Кожара. При цьому він не деталізував, які додаткові питання виноситимуться на обговорення під час візиту С.Лаврова до України. "Це (порядок денний візиту - УНІАН) узгоджується", - сказав Л.Кожара.