Прес-конференція ДПС України на тему: „Особливості адміністрування податку на нерухомість”
14:59, 09 січня 2013Політика
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10 січня 2013 року відбудеться прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Вячеслава Бусарєва на тему: „Особливості адміністрування податку на нерухомість”.
Захід розпочнеться о 14.00 в Прес-центрі ДПС України (Львівська пл., 8, 3-й поверх).
З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 12.00 10 січня 2013 року.
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