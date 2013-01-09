Прес-конференція ДПС України на тему: „Особливості адміністрування податку на нерухомість”

10 січня 2013 року відбудеться прес-конференція директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Вячеслава Бусарєва на тему: „Особливості адміністрування податку на нерухомість”. Захід розпочнеться о 14.00 в Прес-центрі ДПС України (Львівська пл., 8, 3-й поверх). З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 590-27-43, 247-35-01, 272-51-28 до 12.00 10 січня 2013 року.

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