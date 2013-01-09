Лівія офіційно відмовилася від назви «Велика Джамагирія»

Лівія називалася так в епоху правління полковника Муаммара Каддафі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету «Аш-Шарк аль-Аусат».

За інформацією видання, депутати затвердили нову назву - Держава Лівія, яка використовуватиметься тимчасово до ухвалення Конституції.

"Мета ухвалення такого рішення - дати можливість уряду внести зміни до всіх офіційних документів, на яких до цих пір присутня стара назва країни", - повідомила газета з посиланням на керівництво конгресу.

Ще в 1977 році була обнародувана "Декларація Себхі", і Лівія стала іменуватися Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія ("джамагирія" означає "держава народних мас"). Цей документ увійшов в історію Лівії, закріпивши, крім нового найменування, Коран як джерело законодавства, а також принцип народовладдя. У країні було скасовано уряд, політичні партії, парламент, пост президента. За задумом М.Каддафі, народ мав реалізувати свою владу безпосередньо через народні конгреси, комітети і профспілки. Конституцію в Лівії замінила "Зелена книга" М.Каддафі, яка визначає політичний устрій країни.