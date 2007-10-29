Експерт вважає, що Єхануров може піти у ”цікаве місце”

Директор Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає за неможливе функціонування нової Верховної Ради без коаліції, при так званій ситуативній більшості.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Що стосується ситуативної більшості, то я цю тему серйозно не розглядав би», - сказав В.МАЛИНКОВИЧ. За його словами, йдеться не про те, як голосуватимуть у Верховній Раді, а як формуватимуть уряд. «Тут ніяка ситуативна більшість неможлива. У нас є Конституція, за Конституцією формується коаліція і ця коаліція має сформувати уряд», - сказав політолог. Інакше, підкреслив він, йтиметься про президентське правління, оскільки нових виборів протягом року не може бути. «Ми опинимося в дуже складній політичній ситуації, і не думаю, що це комусь буде вигідно», - сказав він.

За його словами, нічого драматичного у зв`язку з деякими розбіжностями між БЮТ та НУ-НС не відбудеться. «Все-таки буде так звана демократична коаліція, і прем`єр-міністром буде ТИМОШЕНКО», - сказав В.МАЛИНКОВИЧ. Він висловив переконання, що частина проблем між двома політичними силами буде вирішена до початку роботи нового парламенту. Політолог переконаний, що НУ-НС вдасться домовитися з БЮТ про терміни виплати заощаджень громадян, переходу на контрактну службу. «Тут, я думаю, з Юлією Володимирівною буде домовитися не складно. Вона сама розуміє, що одна річ - обіцянка - інша річ - практика», - сказав він.

В.МАЛИНКОВИЧ також назвав перебільшеними розмови про нібито купівлю голосів депутатів від БЮТ і НУ-НС з боку Партії регіонів. «Такі розмови не досить серйозні, оскільки якщо це так, то сама коаліція таких депутатів може позбутися», - сказав він. За його словами, зокрема, тим депутатам від НУ-НС, які виступають за створення широкої коаліції, можуть бути запропоновані високі посади поза парламентом. «Навіть такі депутати, як Юрій ЄХАНУРОВ, який, звісно, є прихильником іншої коаліції, вони можуть піти за межі Верховної Ради навіть без особливого скандалу. Наприклад, їм надається якесь цікаве місце», - сказав В.МАЛИНКОВИЧ.