Депардьє з температурою 39 заскочив закрити “Молодість”
“Сало, сало, гарне українське сало! І горілка...” – запрошував кіномитців у Палаці “Україна” арт-директор кінофестивалю... Хотиненко вже 28 років не був у Києві: “Страшно подумати! Фантастичне місто”...
“Сало, сало, гарне українське сало! І горілка...” – запрошував кіномитців до своєрідної “званої вечері”, яка проходила на сцені Палацу “Україна” в рамках церемонії закриття фестивалю, тепер арт-директор “Молодості” Андрій Халпахчі. Іноземні гості куштували українську горілку з солоними огірками й дивилися постмодерний перфоменс, який паралельно з церемонією нагородження відбувався на сцені.
|Лідер гурту “ВВ” Олег Скрипка та арт-директор міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі
Посла Республіки Польщі в Україні Яцека Ключковського теж запросили вручати нагороди й запевнили, що кіномитці дивляться не тільки кіно, а й устигають стежити за політичними подіями, зокрема й у Польщі. “У наших країнах вибори проходять демократичним шляхом, і ми маємо майбутнє”, – поздоровив посла з результатами парламентських виборів у Польщі Халпахчі.
Які ж результати цьогорічної “Молодості”?
Приз імені Іва Монтана за найкращу акторську роль і $1000 отримала Анна Бегунова за фільм «Жорстокість» режисерки Марини Любакової (Росія). До речі, це дебют Анни в кінематографі.
Спеціальний приз журі, не передбачений регламентом, дістався румунському режисерові Крістіану Немеску за фільм "Каліфорнійська мрія", щоправда, уже посмертно. Йому також присудили приз журі міжнародної федерації кінопреси "FIPRESCI". Немеску зі своєю короткометражкою “Мерілена” переміг на торішній “Молодості”. Саме тоді зі сцени Палацу “Україна” оголосили про його загибель. Режисера не стало на початку монтажного періоду “Каліфорнійської мрії”, але друзі й колеги Немеску довели його справу до кінця.
|Ганна Чміль і Катерина Ющенко
Найкращим студентським фільмом було визнано стрічку «Серце крається» норвезької режисерки Анне Севіцькі. Дипломи в цій категорії дісталися картинам «Порно» режисера Яна Ваґнера (Польща) і режисерки «Ботубату» Маріни Россе (Швейцарія). До речі, фільм “Порно” не має жодного стосунку до порнографії. Просто сучасні кіномитці люблять провокативні заголовки, чим і зацікавлюють глядацьку аудиторію.
Приз за найкращу короткометражну ігрову стрічку отримав фільм «Ковчег» режисера Ґжегожа Йонкайтіса (Польща). Дипломи в цій категорії також присудили норвезькій стрічці «Татуювання Бенні» режисерки Лізи Марі Ґамлем і українській стрічці «На грані» Артема Сударєва та Микити Ратнікова.
Найкращий повнометражним ігровим фільмом стала картина «Холтрейн» режисера Флоріана Ґааґа (Німеччина, Польща). До речі, цього разу смаки професійних кінокритиків і просто глядачів збіглися, що буває доволі рідко, – «Холтрейн» забрав і приз глядацьких симпатій.
І, нарешті, гран-прі фестивалю – статуетку “Скіфський олень” та $10 тисяч – за найкращий фільм усієї конкурсної програми отримала стрічка “Мандри оркестру” режисера Ерана Коліріна (Ізраїль, Франція).
|Ізраїльський режиссер Еран Колірін демонструє свої призи
Дивно, що виступи іноземних гостей чомусь перекладали російською. Як потім, пояснив Халпахчі, робочі мови фестивалю – російська й англійська.
Але ж фестиваль проходить в Україні...
Завершилася “Молодість” світовою прем’єрою російської епічної картини “1612”, яку представили режисер Володимир Хотиненко і виконавець однієї з головних ролей Артур Смольянинов, відомий з фільмів “9 рота” і “Жара”. Смольянинов на “Молодості” вже не вперше, раніше він презентував стручку “Марс”, а ось Хотиненко вже 28 років не був у Києві. “Страшно подумати! Фантастичне місто”, – ділиться враженнями режисер.
“1612”, продюсером якого виступив Сергій Михалков, з’явиться в українському прокаті з 1 листопада. До речі, польські газети вже охрестили його антипольським.
Добре, що він не виявився ще й антиукраїнським. Адже війна початку XVII століття між Польщею та Московією, про яку йдеться у фільмі, насправді була українсько-московською війною. Це саме тоді козаки під проводом гетьмана Сагайдачного разом з поляками спалили Москву.
Анна Ященко