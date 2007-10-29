Ющенко скасував два укази Кучми щодо Смєшка і Сацюка

17:42, 29 жовтня 2007
Політика
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Причина - безпідставність

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО підписав укази, якими скасував укази свого попередника Леоніда КУЧМИ, що присвоювали полковнику Володимиру САЦЮКУ військове звання генерал-майора, а Ігорю СМЕШКУ – дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

Тексти указів розміщені на офіційному сайті Президента.

В указах В.ЮЩЕНКА зазначається, що укази, які ним скасовані, були видані “безпідставно”.

У період, зазначений у документах, що скасовано В.ЮЩЕНКОМ, І.СМЕШКО обіймав посаду голови СБУ, а В.САЦЮК – заступника голови СБУ.

 

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