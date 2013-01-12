Янукович сподівається на поглиблення відносин між Україною та Гватемалою

Про це йдеться у вітанні глави Української держави Президенту Республіки Гватемала Отто-Фернандо Пересу-Моліні з нагоди 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

«Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання з нагоди 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Гватемала.

Переконаний, що реалізація існуючого потенціалу співробітництва сприятиме поглибленню стосунків між нашими державами на засадах дружби та взаєморозуміння», - підкреслив В.Янукович, повідомляє його прес-служба.

Президент України побажав гватемальському колезі міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові Гватемали - миру, благополуччя і процвітання.