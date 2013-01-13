Колишнє МНС остаточно зіллється з Міноборони за місяць

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

«Протягом місяця планується завершити входження в структуру оборонного відомства Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, - сказав П.Лебедєв.

Він зазначив, що «метою реформування є позбавлення дублюючих функцій, узгодженість спільних дій із взаємодії та обміну досвідом».

За його словами, військовослужбовці Збройних Сил України показали свою професійність та технічну оснащеність під час ліквідації снігових заметів у грудні минулого року.

«Військовослужбовець повинен асоціюватись з образом захисника Вітчизни: це - віддана справі людина, патріот у погонах, готовий завжди прийти на допомогу», - додав міністр.