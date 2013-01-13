ЗМІ: Послуги ЖКГ можуть подорожчати на третину

Кабінет міністрів розглядає можливість підвищення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня вже найближчим часом. Згідно з розрахунками, наданим уряду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, тарифи повинні зрости в середньому на третину.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише оглядач Алла Єрьоменко.

Зокрема, Нацкомісія підрахувала, що тарифи на теплоенергію за середньостатистичну однокімнатну квартиру метражем 32,5 кв. м порівняно з вереснем 2012-го збільшаться на 75 грн з середньостатистичних 228 грн. За двокімнатну в 47,5 кв. м - з 333 грн ще на 110 грн. Трикімнатна в 62,8 кв. м, за яку платили близько 441 грн, обійдеться на 146 грн дорожче. Чотирикімнатна (84,9 кв. м) - додайте до середньостатистичним 596 грн ще 161 грн.

Як зазначає видання, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, переконує Кабмін у необхідності підвищення тарифів з моменту свого створення. До цього "комунальники" і Асоціація міст України багато років переконували в цьому НКРЕ.

«І якщо Азаров все ж таки зважився на цей план, а вибору у нього практично немає, так і буде: бюджету потрібні гроші, зокрема на дотації за комунальними платежами», - пише видання.