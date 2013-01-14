Лавров: Москва і Київ шукають нові формати поставок і транзиту газу
10:46, 14 січня 2013Політика
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Москва і Київ ведуть інтенсивні переговори щодо вироблення нових форматів співпраці в газовій сфері. "Ми виходимо з необхідності забезпечення в цій сфері стабільних і взаємовигідних умов, що відповідають довгостроковим інтересам і Росії, і України", - сказав Лавров.
Лавров розповів про нові формати роботи щодо газу / Фото: news.nikcity.com
Москва і Київ ведуть інтенсивні переговори щодо вироблення нових форматів співпраці в газовій сфері, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи в Чернівецькому національному університеті, повідомляють РІА Новости.
"Інтенсивно ведуться переговори щодо вироблення нових форматів співпраці у сфері постачань в Україну і транзиту через Україну європейським споживачам російського газу. Ми виходимо з необхідності забезпечення в цій сфері стабільних і взаємовигідних умов, що відповідають довгостроковим інтересам і Росії, і України", - сказав Лавров.
У Чернівцях 13-14 січня проходить сьоме засідання підкомітету з міжнародного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.
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