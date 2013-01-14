Євро на міжбанку продовжує рости

У понеділок, 14 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1300/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2687/92, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8585/10,8810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3362/64 (п'ятниця — 1,3163/65).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.