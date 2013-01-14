Грубіяну Калетнику не допомогла розмова з Кличком: він не вибачився перед Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив сьогодні на прес-конференції.

В.Кличко сказав, що звернувся до Г.Калетніка з проханням вибачитися перед І.Геращенко. “Коли чоловік вибачається перед жінкою, це завжди сприймається позитивно”, - наголосив В.Кличко. Разом з тим, за словами В.Кличка, І.Геращенко сказала йому, що вибачень вона досі не отримала.

Як відомо, 11 січня народний депутат Г.Калетнік образив І.Геращенко, коли та виступала з трибуни парламенту щодо постанови про євроінтеграцію.

"Знаєте, я розумію, що в нашому залі зібралися не випускники пажеського корпусу й інституту благородних дівиць, але те, що собі дозволяють депутати Партії регіонів, свідчить, що тут зібрались ті, для кого кумир - поручик Ржевський", - сказала І.Геращенко. "Ці люди сидять в першому ряду, і їхня поведінка не дуже схожа на поведінку народних депутатів. Я прошу Регламентний комітет розглянути їхню поведінку, цих депутатів, які висловлюються словами, які і в підворотні не почуєш", - сказала вона і додала, що не повторюватиме слова Г.Калетніка.

Пізніше у Facebook вона написала, що Г.Калетнік відпускав репліки на кшталт: " Та йди вже, не давати ій слова, закрити ій рота і т.д...".

Після інциденту до Г.Калетніка підійшов В.Кличко і провів з ним розмову.