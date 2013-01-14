Грубіяну Калетнику не допомогла розмова з Кличком: він не вибачився перед Геращенко
Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко заявляє, що народний депутат Григорій Калетнік досі не вибачився перед членом фракції «УДАР» Іриною Геращенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив сьогодні на прес-конференції.
В.Кличко сказав, що звернувся до Г.Калетніка з проханням вибачитися перед І.Геращенко. “Коли чоловік вибачається перед жінкою, це завжди сприймається позитивно”, - наголосив В.Кличко. Разом з тим, за словами В.Кличка, І.Геращенко сказала йому, що вибачень вона досі не отримала.
Як відомо, 11 січня народний депутат Г.Калетнік образив І.Геращенко, коли та виступала з трибуни парламенту щодо постанови про євроінтеграцію.
"Знаєте, я розумію, що в нашому залі зібралися не випускники пажеського корпусу й інституту благородних дівиць, але те, що собі дозволяють депутати Партії регіонів, свідчить, що тут зібрались ті, для кого кумир - поручик Ржевський", - сказала І.Геращенко. "Ці люди сидять в першому ряду, і їхня поведінка не дуже схожа на поведінку народних депутатів. Я прошу Регламентний комітет розглянути їхню поведінку, цих депутатів, які висловлюються словами, які і в підворотні не почуєш", - сказала вона і додала, що не повторюватиме слова Г.Калетніка.
Пізніше у Facebook вона написала, що Г.Калетнік відпускав репліки на кшталт: " Та йди вже, не давати ій слова, закрити ій рота і т.д...".
Після інциденту до Г.Калетніка підійшов В.Кличко і провів з ним розмову.