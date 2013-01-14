Євросуд розгляне скаргу українки, яка зрізала прізвище «Янукович» із вінка

Про прийняття до провадження справи "щодо незаконності арешту та порушення права на свободу самовираження, свободу, захист та справедливий суд" громадянки Г.Швидкої стало відомо сьогодні, повідомили УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

Про те, коли справа буде розглянута, суд наразі не повідомляє.

Подання до Європейського суду було зроблене у жовтні 2011 року після того, як Апеляційний суд Києва залишив без змін постанову Шевченківського райсуду. Тобто, суд визнав правомірним арешт пенсіонерки на 10 діб за "псування особистого майна Президента", яким було визнано вінок біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Крім того, у діях Г.Швидкої суд побачив «грубу, цинічну неповагу до суспільства та моралі».

У свою чергу Г.Швидка наполягала на тому, що свій вчинок зробила свідомо на знак протесту проти політики В.Януковича і дій правоохоронних органів, а тому призначення за це покарання у вигляді арешту порушує її право на свободу самовираження та є переслідуванням за політичні переконання.