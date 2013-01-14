Чоловік Тимошенко цікавиться: а чим займається опозиція?

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві МГО «Батьківщина». При цьому О.Тимошенко сумнівається, що «наша доблесна прокуратура на чолі з Пшонкою і Кузьміним поворушать хоча б пальцем, щоб з'ясувати джерела викиду інформації та незаконної публікації в ЗМІ, чого вони жодного разу не спробували й не захотіли зробити в багатьох попередніх випадках незаконного розміщення відеозаписів із Качанівської колонії та харківської клініки».

Зокрема, О.Тимошенко зазначає, що «останнім часом у деяких засобах масової інформації з'являються відомості, які є частиною життя того або іншого громадянина. З дозволу сьогоднішньої влади йде суцільне прослуховування приватних розмов, зламування й перевірка приватної пошти, спостереження за людиною в місцях особистої гігієни. Ну де ж ще людині сховатися від цікавого погляду «щурів» і «крис» сьогоднішнього Президента? Влада незаконно записує й незаконно публікує розмови чоловіка з дружиною, листування дочки та інше. Сьогодні в Україні немає людини, за якою б не спостерігали, стежили, записували. Наразі всі бояться всього...».

«Я весь час задаюся питанням – а чи такої влади ми хотіли й чи таке життя чекали багато років тому, коли в 1991 році проголосували за незалежність, затверджували наш Герб і Гімн, писали нову Конституцію? Чи могли тоді ми собі уявити, що через 20 років життя в нашій багатій ресурсами, людськими кадрами, промисловим і науковим потенціалом країні, в 2011-2012 рр. ми опинимося на найостанніших місцях у всіх світових рейтингах зі свободи слова, доходів населення, смертельних захворювань (туберкульоз, СНІД тощо), ступеню корупції, тривалості життя, але з лідируючими місцями за смертністю шахтарів, швидкістю розширення епідемії СНІД, а також за кількістю політв'язнів», - зазначає О.Тимошенко.

На його думку, виправити цю ситуацію можна лише «повністю й безповоротно» змінивши «цю владу, що прокралася й забрехалася, раз і назавжди».

«Але я хочу запитати ще: чим займається й що робить сьогоднішня опозиція? Чому сьогодні не робляться максимальні зусилля для того, щоб забезпечити свого лідера – Ю.Тимошенко від подібних провокацій? Чому фактично здали голосування за декриміналізацію статей, за якими незаконно засуджена лідер опозиції? Чому не наполягали на пакетному голосуванні призначень чергових чиновників і декриміналізації статей? Чого побоялися?», - ставить питання чоловік екс-прем'єра.

За словами О.Тимошенка, «сьогодні настає межа – та межа, за якою вже немає повернення. При жодному режимі влада не опускалася так низько до родичів і переслідування дітей. Ця влада вже впала на дно. Далі падати нікуди».

МГО «Батьківщина» вимагає негайного розслідування незаконного прослуховування й публікації приватних розмов Ю.Тимошенко і членів її сім'ї, фактів зламування приватної пошти членів сім'ї Ю.Тимошенко та інших епізодів. «Ми закликаємо міжнародну громадськість дати оцінку цим подіям і оголосити бойкот режиму Януковича», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального й Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України».

При цьому 24 члени фракції «Батьківщина» не проголосували за ухвалення цього проекту закону. Як свідчать дані поіменного голосування на сайті парламенту, за таке рішення проголосував усього 161 (при необхідних 226 — УНІАН) із 389 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

У даному законопроекті у Прикінцевих положеннях було передбачено звільнити від покарання (основного й додаткового) осіб, засуджених за статтею 365 Кримінального кодексу України, за діяння, злочинність і покарання яких усувається цим законом. Також передбачено звільнити від покарання (основного й додаткового) осіб, засуджених за статтями 365-1 і 424 Кримінального кодексу України. Таке звільнення «здійснюється в порядку, передбаченому статтею 405-1 Кримінального процесуального кодексу України. Справи про таке звільнення розглядаються судами протягом 5 днів із дня надходження відповідної заяви засудженого, подання прокурора або органу, який відає виконанням покарання».

Сьогодні, 14 січня, Об'єднана опозиція "Батьківщина" звернулася до закордонних правоохоронних органів за фактом протиправної публікації та фальсифікації особистого листування дочки екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко - Євгенії та одного з лідерів «Батьківщини» Григорія Немирі.

Як йдеться в заяві Об'єднаної опозиції, сам факт публікації сфальсифікованого листування Є.Тимошенко, як і раніше Г.Немирі, в "Батьківщині" вважають свідченням того, що «влада усвідомила нікчемність, безперспективність і бездоказовість висунутих проти Ю.Тимошенко звинувачень, а тому взялася за дискредитацію найближчого оточення Ю.Тимошенко».