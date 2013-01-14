Нардеп: виходить, що хтось знімає Тимошенко на відео під носом тюремників

Як повідомив УНІАН народний депутат Олександр Бригинець, у зустрічі з правоохоронцями, серед яких був і керівник колонії, взяли участь 4 депутатів, серед яких також Андрій Павловський, Сергій Пашинський та Андрій Шевченко.

За словами О.Бригинця, перш за все, на зустрічі було порушено питання щодо відео- та аудіозаписів з Ю.Тимошенко, що викладені в Інтернеті.

“Ті відео- та аудіо-, які є в Інтернеті, з точки зору керівництва колонії, не мають до них ніякого відношення. Вони його взяли в Інтернеті, проаналізували за участю прокуратури. І експертиза зробила висновок, що це не зроблено камерами та іншими засобами спостереження, які є в лікарні. У них є документи, які засвідчують, що це не могли зробити їхні камери, оскільки це не відповідає можливостям цих камер. Таким чином були задіяні якісь інші камери, але ці камери не були виявлені під час обстеження приміщень. Або вони були вже демонтовані, або вони настільки приховані, що ті системи виявлення, які існують, їх не виявили. Тому тут є конфлікт”, - повідомив народний депутат.

При цьому О.Бригинець сказав, що керівництво колонії запевняє, що не перешкоджає співпраці з народними депутатами у питанні виявлення засобів стеження, за допомогою яких зроблені оприлюднені в Інтернеті записи.

Таким чином, як зазначив О.Бригинець, виходить “історія”, ніби крім служби колонії, хтось має можливість писати відео і невідомо в який спосіб це робить.

Друга проблема, про яку говорили на зустрічі з керівництвом колонії, - можливість Ю.Тимошенко здійснювати телефонні дзвінки. За поясненням О.Бригинця, закон передбачає право ув’язнених користуватися телефоном, але інструкція, яка є підзаконним актом, вимагає, щоб це був тільки таксофон. «Таксофону на охоронюваній території лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, немає. Але ми почули від керівництва колонії, що вони не будуть перешкоджати встановленню таксофона і не будуть обмежувати в громадянських правах Юлію Тимошенко з цього приводу. Тобто, це питання може бути вирішено, але не прямо сьогодні”, - поінформував народний депутат.

Також він повідомив, що сьогодні до кінця робочого дня Ю.Тимошенко має отримати письмову відповідь керівництва колонії, “що як мінімум чоловіки не будуть допущені ні до охорони, ні до стеження за моніторами, ні до інших речей, які пов'язані з особистою сферою Ю.Тимошенко”.

О.Бригинець висловив сподівання, що проблеми будуть вирішені впродовж дня. “В іншому випадку ми залишимося тут і продовжуватимемо впливати на переговори і пробувати довести це до такого стану, щоб це задовольнило Юлію Володимрівну”, - наголосив О.Бригинець.

За його даними, через кілька годин має відбутися зустріч Ю.Тимошенко з керівництвом колонії і це буде на сьогодні вже друга така зустріч.

“Сьогодні вже була одна офіційна зустріч і там була письмова відповідь керівництва колонії. Але Юлію Володимирівну не задовольнила відповідь. Вона поставила певні свої додаткові питання, яке керівництво має задовольнити. І сьогодні, як нам всім повідомили, керівник колонії та Ю.Тимошенко зустрінуться пізніше, через кілька годин. Тільки після того, як ми довідаємося, що відповідь, яку підготувало керівництво колонії, задовольнило Юлію Володимирівну, ми повернемось до Києва”, - сказав народний депутат.