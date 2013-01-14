Тимошенко просить тюремників пропустити до неї депутатів

Про це повідомив УНІАН народний депутат України від “БЮТ-Батьківщини” Олександр Бригинець, який зараз знаходиться в Харкові.

За його інформацією, наразі група народних депутатів перебуває біля медичного закладу і очікує рішення керівництва колонії.

«Юлія Володимирівна звернулась до керівництва Качанівської виправної колонії №54 в Харкові. Є її лист. Вона хоче, щоб ми особисто подивилися на ті порушення, про які вона заявляла. Вона хоче, щоб ми подивилися, щоб зрозуміли, чому вона не може погоджуватись на ті підходи, які є у керівництва колонії”, - сказав О.Бригинець.

За його словами, якщо такий дозвіл буде, то депутати зможуть особисто зайти в зазначені приміщення, де проходить лікування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, до Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває Ю.Тимошенко, прибули народні депутати від опозиції Олександр Бригинець, Сергій Пашинський, Андрій Павловський, Андрій Шевченко.

У лікарні вони вже провели зустріч з керівництвом Качанівської колонії.

Водночас у ДПтС заявили, що депутати не висловлювали жодних намірів про зустріч з самою Ю.Тимошенко.

Зокрема, як зазначили у відомстві, «засуджена Ю.Тимошенко написала чергову заяву на ім’я керівництва Качанівської колонії, в якій намагається звинуватити пенітенціарну службу у начебто перешкоджанні організації її зустрічі з політичними соратниками».

Однак, як наголошує ДПтС, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки «жоден з депутатів, що сьогодні прибули до ЦКБ, поки що не висловлювали бажання чи намірів про зустріч із засудженою».