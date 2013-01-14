У Єнакієвому ТВі замінили на телеканал про моду

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, за словами директора з питань розвитку каналу Олександра Півнюка, «наші глядачі з Єнакієвого написали нам про припинення мовлення каналу ще в п’ятницю, а сьогодні представники кабельного оператора «Перспектива» сказали мені, що ТВі немає у новій концепції добору программ».

О.Півнюк повідомив, що єнакієвські кабельники мотивували відключення тим, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зобов'язала операторів збільшити кількість программ у соціальному пакеті «Універсальна послуга», і нібито тому вони, збільшуючи такий соціальний пакет мовлення, замість телеканалу ТВі додали пакет Word Fashon.

«Нам залишається лише здогадуватися, чому телеканал Word Fashon, який не є каналом універсальної послуги, єнакіївські кабельники визначили як соціальний, а для по суті соціального та суспільно-політичного каналу ТВі місця не знайшли», - зауважив О.Півнюк.

«Напевно, кабельні оператори вирішили, що жителі Єнакієвого стали жити краще і висока світова мода їм потрібна, а розуміння того, що відбувається у країні, не потрібне», - сказав він.