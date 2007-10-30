Костенко заявляє, що не може бути в одній партії з лівим Луценком

Для створення єдиної партії на базі блоку НУ-НС потрібно виконати як мінімум дві умови - прийняти закон про політичні партії і визначитися з ідеологією майбутньої партії. Таку думку в інтерв`ю "ІнтерМедіа консалтинг" висловив лідер Української народної партії Юрій Костенко.

"Процес об`єднання має проходити, по-перше, на основі закону, який повинна прийняти ВР. Адже зараз об`єднання партій неможливе - партії можуть тільки розпускатися або приєднуватися до когось. Тому ми внесли зміни до закону про политичні партії. Коли вони будуть прийняті, тільки тоді можна говорити про об`єднання", - сказав Костенко.

"І треба визначитися, про яку партію йде мова. Якщо про праву, то ми готові об`єднуватися. І вже ухвалили відповідне рішення про об`єднання з Рухом. А якщо йдеться про якусь іншу ідеологію, то треба в цьому питанні детально розібратися", - додав він.

За словами Костенка, "всі говорять про партію, але ніхто не говорить про програму, про пріоритети".

"Я розумію, що в Україні всі звикли до проектів, а не до ідеологічних партій. Але рано чи пізно люди все ж таки голосуватимуть не за красиві вивіски, а за ідеологію, оскільки це робиться в Європі. Тому про ідеологію потрібно думати в першу чергу. Не можуть бути в одній партії лівий Луценко і правий Костенко. Я умовно говорю".

Як повідомляв УНІАН, напередодні керівник Секретаріату президента Віктор Балога призвав демократичні сили не зволікати зі створенням єдиної партії на базі блоку "Наша Україна - Народна самооборона".