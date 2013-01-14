В Азарова кажуть, що ніхто тарифів не підвищуватиме

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, інформація у ЗМІ про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг планує підвищення тарифів на комунальні послуги на третину, не відповідає дійсності.

Наведені у ЗМІ розрахунки були зроблені Національною комісією влітку 2012 року в рамках виконання завдання по приведенню тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Восени 2012 року розрахунки були передані до Кабінету міністрів для погодження. Розрахунки показували, що доведення тарифів до рівня покриття буде доволі суттєвим і відчутним для населення. Оскільки соціальний захист населення – це один з пріоритетів державної політики, графік коригування тарифів був відхилений, зауважили в уряді.

У Кабміні висловили жаль, що журналісти «не вважали за потрібне звернутися до уряду або комісії за коментарями та роз’ясненнями і тому розповсюдили дезінформацію».