4 осіб засудили за малюнок Януковича з простреленою головою

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації "Чорний комітет".

Згідно з інформацією, чотирьох осіб звинуватили "у малюванні трафаретів із зображенням Януковича з простреленою головою, екстремістських написах на стінах міста та підпалі гуртожитку".

У "Чорному комітеті" заявили, що одного з затриманих, Ігора Ганненка, "звинуватили у акції, до якої він не мав жодного відношення, та вибили з нього зізнання".

"Після катувань хлопець місяць не міг ходити. За цим же сценарієм репресували Писарцова Михайла та Данілова Дмитра, які уже більше року знаходяться у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Володимира Никоненка визнали винним у малюванні трафаретів із зображенням президента, які були визнані екстремістськими.

Таким чином, за заявою "Чорного комітету", Писарцов та Данілов отримали 2 роки позбавлення волі, Ганненко – 1,8 років позбавлення волі, Никоненко – 1 рік трудової колонії.

У червні 2011 року через появу у Львові малюнків із зображенням президента Віктора Януковича з простріленою головою також завели кримінальну справу, нагадує Українська правда.