4 осіб засудили за малюнок Януковича з простреленою головою
Суд міста Суми 14 січня завершив розгляд кримінальних справ, які порушили проти активістів, що малювали трафарети президента Віктора Януковича з простреленою головою.
Про це йдеться в повідомленні на сайті організації "Чорний комітет".
Згідно з інформацією, чотирьох осіб звинуватили "у малюванні трафаретів із зображенням Януковича з простреленою головою, екстремістських написах на стінах міста та підпалі гуртожитку".
У "Чорному комітеті" заявили, що одного з затриманих, Ігора Ганненка, "звинуватили у акції, до якої він не мав жодного відношення, та вибили з нього зізнання".
"Після катувань хлопець місяць не міг ходити. За цим же сценарієм репресували Писарцова Михайла та Данілова Дмитра, які уже більше року знаходяться у СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Володимира Никоненка визнали винним у малюванні трафаретів із зображенням президента, які були визнані екстремістськими.
Таким чином, за заявою "Чорного комітету", Писарцов та Данілов отримали 2 роки позбавлення волі, Ганненко – 1,8 років позбавлення волі, Никоненко – 1 рік трудової колонії.
У червні 2011 року через появу у Львові малюнків із зображенням президента Віктора Януковича з простріленою головою також завели кримінальну справу, нагадує Українська правда.