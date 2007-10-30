Пропозиції щодо держбюджету-2008 лідери фракцій отримують у ресторанах?

Сьогодні завершується підготовча робота до завтрашнього засідання бюджетного комітету Ради V скликання. Про це повідомляють «Экономические известия» з посиланням на Володимира Макеєнка (№47 у списку Партії регіонів). «Я приймаю пропозиції від депутатів V скликання, оскільки, згідно Конституції, вони працюють до моменту присяги нової Ради», - сказав Макеєнко. За його словами, частина пропозицій носить містечковий характер: від прохання побудувати дорогу в селі до зміни комунальних труб в регіоні. А колишній член бюджетного комітету Юрій Триндюк (№84 у списку БЮТ) вважає, що зараз робота над держбюджетом не має ніякого сенсу.

Тим часом галузеві лобісти почали переговори щодо проекту держбюджету-2008 з представниками економічного блоку майбутнього уряду БЮТ і «Нашої України — Народної самооборони». «Представники різних галузей побоюються, що до моменту формування Кабміну, терміни ухвалення держбюджету будуть зірвані. Всі розуміють, що через це проект держбюджету прийматиметься в стислі терміни. А так можна і не встигнути зі своєю пропозицією», - повідомило виданню джерело в БЮТ.

Це підтвердив і бютівець Триндюк: «Переговори і зустрічі в ресторанах відбуваються на рівні лідерів фракції». За інформацією «Экономических известий», кілька зустрічей з потенційними керівниками уряду провели представники аграрного лобі і Асоціації міст України.

Заступник глави бюджетного комітету Ради V скликання Павло Жебрівський (№67 у списку НУ-НС) вважає, що спілкування галузевих лобістів з майбутнім урядом — правильніший шлях, ніж зустрічі з членами бюджетного комітету Ради V скликання. «Ні для кого не секрет, які з представників різних політичних сил працюватимуть в бюджетному комітеті Ради. Чом би з ними не почати обговорювати майбутній держбюджет?»,- сказав виданню пан Жебрівський. Він переконаний, що Кабмін і парламентські комітети будуть швидко сформовані, і до 20 листопада Рада візьметься за проект держбюджету-2008.

Оптимістичний і голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації Ради V скликання Андрій Кожем’якін (№23 у списку БЮТ). «Часу об`єктивно мало, але ми звикли працювати в напруженому режимі. Всі лобісти встигнуть», - сказав «Экономическим известиям» бютівець.

Але Володимир Макеєнко переконаний, що гра ва-банк не допоможе опозиції. Він прогнозує, що терміни ухвалення проекту головного фінансового документа країни будуть зірвані. «Відбудеться бюджетний форс-мажор. До першого грудня Рада мала ухвалити бюджет вже в другому читанні. А коаліція все не з`являється», - заявив регіонал.