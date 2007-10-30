У НУ-НС вважають недоцільним пакетне голосування за законопроекти Ющенка

Кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК вважає недоцільним пакетне голосування за першочергові законопроекти у Верховній Раді VI cкликання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Ті, хто пропонував пакетне голосування, «просто не були знайомі з процедурою проходження законопроектів у парламенті», сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, законодавством передбачено, що спочатку законопроекти мають бути розглянуті в комітетах ВР, а потім голосуватися у Верховній Раді. М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що пакетне голосування законодавством не дозволяється.

На запитання журналістів, як реагують представники Блоку Юлії Тимошенко на цю позицію представників НУ-НС, М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що нещодавно представник БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ на одному з телеканалів також заявив про неможливість пакетного голосування.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що політичні сили розуміють необхідність ухвалення законів згідно з законодавством України.

Він зауважив, що у першочерговому порядку у парламенті прийматимуться закони, що стосуються скасування депутатської недоторканності, реалізації соціальних ініціатив, зокрема, Президента України, внесення змін до закону про Кабінет міністрів України. Він вважає, що за ці законопроекти голосуватимуть не тільки представники коаліції, але й представники від опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракції майбутньої демократичної коаліції мають намір ухвалити 12 законопроектів в одному пакеті до обрання прем’єр-міністра та уряду.