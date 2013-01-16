ЗМІ: Для «нормальної роботи» регіонала у трьох кабінетах ВР тягнуть нову каналізацію

Про це йдеться у статті Сергія Лещенка на "Українській правді".

Як йдеться у статті, заради створення нових службових апартаментів для Гєллєра об'єднують три кабінети - №613, 614 та 615.

"Новий кабінет регіонала Гєллєра вражає. Окрім приймальні та звичайної робочої зони, йому споруджують кімнату для відпочинку, свою окрему їдальню з кухнею, свій окремий туалет і навіть свою окрему душову кабіну. При чому під кабінетом Гєллєра немає туалету, тому заради його комфорту додатково доведеться прокладати каналізацію", - пише журналіст.

Також "покращити умови праці" взялися заступник глави бюджетного комітету Сергій Буряк (для нього об’єднують кабінети №№ 616 та 617) та віце-спікер комуніст Ігор Калєтнік, якого не задовольнили умови, в яких довгий час працював його товариш по фракції Адам Мартинюк.

В апараті ВР повідомили, що ремонти в кабінетах Калєтніка і Гєллєра проводяться їхнім коштом.

"Якщо Калєтнік ще так-сяк може прозвітувати - він має в декларації 8 мільйонів гривень легального доходу за 2011 рік, які записані на дружину, то декларація Гєллєра показує, що на ремонт він змушений був витратити усі свої заощадження", - йдеться у статті.