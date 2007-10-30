Мер Івано-Франковська пояснює зрив сесії амбіціями політиків

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС заявляє, що керівники деяких фракцій міської ради через кадрові амбіції вчергове зривають проведення сесії ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні мера до мешканців Івано-Франківська з приводу чергового зриву сесії міської ради.

«Я, міський голова АНУШКЕВИЧУС Віктор Андрюсович, вимушений звернутися до вас у зв’язку з тим, що певні політичні сили, використовуючи всі засоби, намагаються взяти під контроль голову міста та матеріальні ресурси громади. На жаль, сьогодні, 30 жовтня 2007 року, зусиллями керівників деяких фракцій вчергове було зірвано проведення сесії Івано-Франківської міської ради», – йдеться у документі.

В.АНУШКЕВИЧУС повідомив, що 29 жовтня керівники фракцій поставили перед ним ультимативні вимоги сформувати новий склад виконавчого комітету.

Мер стверджує, що «результатом тривалих переговорів щодо формування нового виконавчого комітету стало те, що сторони майже повністю дійшли згоди про його персональний склад і тільки непримиренна (неконструктивна) позиція голови фракції БЮТ Ярослава БАЧКУРА щодо більшого представництва у виконавчому комітеті призвела до того, що переговори з цього питання зайшли в «глухий кут»».

Мер повідомив, що чергове засідання погоджувальної ради мало відбутися сьогодні вранці до початку сесії, але керівники фракції БЮТ, «Нашої України» та секретар міської ради не прибули на засідання погоджувальної ради, і сесія не відбулась.

«Факт зриву сесії чітко і однозначно засвідчує те, що власні політичні амбіції та намагання зайняти певні посади для декого є важливішими від питань, що стосуються життя міської громади», - вважає мер.

Водночас В.АНУШКЕВИЧУС закликав лідерів політичних сил, представлених у міськраді, «відкинути власні амбіції та політичні інтереси і зробити крок назустріч міському голові та почати конструктивну роботу міської ради».