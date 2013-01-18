Катеринчук завляє, що всі авіарейси до Харкова заблоковані

Народних депутатів від «Батьківщини» Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову силою видворили з ЦКЛ «Укрзалізниці», щоб доставити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко на засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», що заплановане на сьогодні в харківському суді.

Про це заявив народний депутат Микола Катеринчук, повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України.

«Сьогодні о 6 годині ранку учасників акції протесту проти умов утримання Юлії Тимошенко у ЦКЛ №5 "Укрзалізниці" Харкова Олександру Кужель, Людмилу Денисову та Тетяну Слюз невідомі чоловіки у камуфляжних костюмах за руки та за ноги (в прямому розумінні) викинули силою з приміщення, де вони перебували», - наголосив М.Катеринчук.

Він не виключив, що «усе це ганебне дійство пов’язане з необхідністю доставити Юлію Тимошенко до суду, який заплановано на сьогодні».

«Вражає те, що до жінок, незважаючи на їх статус народного депутата, котрі перебуваючи у лікарні ніяким чином не порушували жодну норму закону, застосували грубу фізичну силу. Наразі ми готуємо заяву про кваліфікацію цього злочину відповідно до Кримінально-процесуального кодексу», - повідомив народний депутат.

При цьому М.Катеринчук додав, що усі авіарейси до Харкова заблоковано. «Потрапити туди наразі дуже проблематично. Учасники акції запланували на сьогодні проведення прес-конференції стосовно вранішніх подій в лікарні. Відповідне повідомлення ми уже готуємо до усіх посольств», - додав він.

За інформацією УНІАН, наразі можна придбати квитки на сьогодні Київ-Харків з вильотом із Борисполя на 20:55 авіакомпанією МАУ.