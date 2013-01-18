У Нацраді наполягають на законності перевірки «5 каналу»

Про це йдеться у повідомлені прес-служби Нацради, переданому УНІАН.

В установі наголошують, що не можуть порушувати норму закону про доступ до публічної інформації і не реагувати на звернення громадськості. «На всі письмові та усні звернення громадян структурними підрозділами Національної ради завжди надаються ґрунтовні відповіді», - зауважують в Нацраді.

Зазначається, що заяви Громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», у яких ішлося про ознаки порушень чинного законодавства в діяльності компаній ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ» у місті Черкасах та Черкаської ОДТРК, розглядалися Національною радою так само, як і інші звернення, у спосіб, визначений відповідними регуляторними актами. Оскільки зазначене громадське об’єднання надіслало свої звернення також до інших державних органів, а саме: Прокуратури України, Адміністрації Президента України, Прокуратури Черкаської області, ці установи переадресували клопотання голови «Комітету підтримки Миколи Мельниченка» до Національної ради, бо порушені в ньому питання стосуються сфери телерадіомовлення.

В установі нагадують, що повноваження Національної ради щодо здійснення перевірок ліцензіатів чітко передбачені Законом України «Про телебачення і радіомовлення» і ніхто їх не вилучав із закону. Тільки в такий спосіб можна перевірити скарги щодо фактів з ознаками порушень чинного законодавства в діяльності телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 16 січня ц. р. ухвалила рішення призначити позапланову перевірку діяльності “5 каналу”.

Рішення було прийнято з огляду на звернення громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», що надійшло до регулятора 26 листопада 2012 року. На думку заявника, в ефірі телерадіокомпанії мали місце передання каналу в суборенду та ретрансляція програм ТОВ ТРК «Медіа маркет» усупереч вимогам Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу». Такого висновку ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка» дійшло, здійснюючи у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм “5 каналу”.

17 січня Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко назвав позапланову перевірку роботи «5 каналу» неадекватною та замовною.

За його словами, якщо взяти до уваги пояснення Нацради щодо необхідності перевірки з огляду на звернення Громадського об’єднання "Комітет підтримки Миколи Мельниченка", яке «здійснило у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм «5 каналу», і на підставі цього засумнівалося, так би мовити, у законності дій телеканалу, то тут викликає застереження.

Адвокат М.Мельниченка Микола Неділько повідомив, що М.Мельниченко не має жодного відношення до ГО “Комітет підтримки Миколи Мельниченка”.

“М.Мельниченко не має жодного відношення до цієї громадської організації. Він має намір з’ясувати, хто і з яких підстав видавав реєстрацію цьому комітету, а також закликає засоби масової інформації, перш ніж давати інформацію з цього питання, перевірити її або у нього, або у його адвоката”, - сказав М.Неділько.