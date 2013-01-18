Свобода каже, що штаб Пилипишина знову взявся за старе

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії, пише Українська правда.

За повідомленням прес-служби, у другій декаді січня 2013 року до жителів Шевченківського району столиці почали масово навідуватися "підозрілі особи", які начебто проводять соціологічне опитування з єдиного питання: за якого кандидата Ви голосували на виборах 28 жовтня?

При цьому "соціологи" заявляють, що "вони – від Левченка" і нібито отримують за свою роботу 100 гривень за три години роботи. Цікаво, що інформацію про оплату і "партійну належність" повідомляють незалежно від того, чи мешканець квартири питає про це чи ні.

Свободівський кандидат у цьому окрузі Юрій Левченко каже, що це все "інспірації штабу Пилипишина".

"Вважаю "рейди" горе-соціологів Пилипишина спробою штабу "Гроші передусім" очорнити мене особисто й опустити до їхнього рівня. Ми ніколи не використовували технології проплачених псевдо-опитувань і ніколи не будемо цього робити", - заявив свободівець.