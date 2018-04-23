На що Європа дала Україні 140 мільйонів євро

В інтерв’ю УНІАН директор Директорату Європейської Комісії, відповідальний за фінансову допомогу Україні, Маркус КОРНАРО розповідає про свій перший офіційний візит до України та проекти, на реалізацію яких ЄС виділяє гроші

Нещодавно Європейська Комісія прийняла рішення щодо програми фінансування проектів в Україні на 2007 рік. Конкретизуйте, будь-ласка, яку суму надає Єврокомісія і на які проекти?

На 2007 рік Єврокомісія виділила на розвиток України 140 млн. євро в рамках допомоги, яка надається в межах Європейської політики сусідства. Ця допомога використовується по-перше – у сфері енергетики, по-друге – для вирішення питань реадмісії та міграції. По-третє – для фінансування програм твінінгу.

Поясніть, що означає “твінінг”?

Я поясню на конкретному прикладі. Візьмемо, наприклад, митницю: Україна вирішує реалізувати певний курс у сфері митних справ і для того, щоб отримати найновітніший досвід, який мають країни ЄС, можна звернутись до митних адміністрацій країн ЄС. Після цього співробітники митних органів ЄС приїжджають в Україну і працюють зі своїми колегами. Це здійснюється за фінансування Європейського Союзу. Треба додати, що такий вид допомоги відрізняється від звичайної технічної допомоги. В цьому випадку ми говоримо про досвід, який є в адміністративних органах країн ЄС, і які можуть передати його безпосередньо своїм колегам.

Між іншим, ці 140 млн. євро стосуються двосторонніх відносин між Україною і ЄС, але разом з тим у нас є ще регіональні програми, через які також можуть надаватися фінансування. Наприклад, в рамках програми транскордонної співпраці с країнами ЄС на рік 2008 передбачається мінімум 7 проектів, в яких може взяти участь Україна. Тільки на ці програми транскордонної співпраці на середньострокову перспективу виділяється 400 млн. євро. Якщо взяти інші регіональні програми та програми ядерної безпеки, то Україна може додатково отримати 40-50 млн. кожного року.

Ви задоволені тим, як Україна використовує кошти ЄК ?

Оскільки це загальне запитання, то складно відповісти чітко – так чи ні. В цілому, ми задоволені як використовуються кошти в Україні. Інколи виникають деякі сюрпризи, інколи виникають затримки, інколи складно розпочати якусь діяльність. Певний час займає, наприклад, облік коштів. Але це, скоріше, стосується тієї співпраці, яку ми мали у минулому. Якщо ми подивимось на нинішній стан справ, то у нас зараз є дуже хороший документ – План дій Україна-ЄС. Цей План дій, по-перше, визначає перелік тих пріоритетів, щодо яких погодились Україна та ЄС, а по-друге дає нам можливість перейти від маленьких індивідуальних проектів до більш широкої загальногалузевої підтримки. І вже у 2007 році, а більшою мірою у 2008 році ЄС надає допомогу меншій кількості ініціатив, але разом з тим вони є ширшими і за допомогою цієї підтримки ми можемо надавати допомогу цілій галузі. Ми задоволені тим, як працюють наші колеги в Україні.

Скажіть, Україна може отримати допомогу в рамках підготовки до проведення ЄВРО-2012?

На цьому етапі конкретних планів підтримки України до Євро-2012 немає, однак є певні можливості. Наприклад, кошти ЄС можуть бути використані на технічні дослідження стосовно інфраструктури, яка буде потрібна в рамках підготовки до чемпіонату. За певних умов це може фінансуватися або Європейським інвестиційним банком або Європейським банком реконструкції та розвитку. Але поки що ніхто з українського боку не звертався з конкретним проханням стосовно надання такої допомоги.

Яка сума може бути надана ЄС на цю програму?

Зараз важко сказати. В будь-якому випадку, якщо такі ініціативи будуть, вони мають здійснюватись в рамках тих коштів, які ЄС виділяє в цілому на країну. Тобто додаткових коштів не буде. В цьому році ми говоримо про 140 млн. євро. В будь-якій інший рік це буде також певна сума. Це означає, якщо частина грошей буде використана в рамках підготовки до Євро-2012, то треба буде вирішити, на що кошти не використовуватимуться.

На наступний рік обсяги допомоги вже затверджені?

Відповідно до індикативної програми щорічно передбачається 120 млн. евро. Загальні напрямки, на які будуть витрачені кошти, визначені у стратегії і визначені у Плані дії Україна-ЄС. Але що стосується деталей, вони будуть обговорюватись наступного тижня. На мою думку, розумно прийняти остаточно рішення, коли буде остаточно сформований уряд.

Коли Європейський Союз ратифікує угоду про реадмісію? І яку допомогу отримає Україна на облаштування кордону в найближчі роки?

Допомога, яка передбачена на реадмісію, виділена вже в 2007 році – це 30 млн. євро з 140 млн. в цілому виділених для України. Ці кошти підуть на те, щоб Україна змогла реалізувати ті зобов’язання, які передбачені цієї угодою. Що стосується ратифікації угоди про реадмісію, слід нагадати, що цього року до ЄС приєднались Болгарія та Румунія, і перш ніж буде ратифіковано угоду про реадмісію, ми би хотіли, щоб до громадян цих країн було таке ж саме ставлення як і до громадян інших країн ЄС при їх в’їзді до України. Ви знаєте, що громадяни інших країн ЄС мають безвізовий режим при в’їзді до Україниі. Ми хотіли б побачити, що це питання вирішено.

Це ультиматум з боку ЄС?

Це далеко не ультиматум, це просто констатації нинішньої ситуації. Один з базових принципів ЄС – це забезпечення рівного ставлення до всіх громадян країн ЄС. Незалежно від того, чи ідеться про внутрішнє ставлення до громадян країн ЄС чи того, як до них ставляться інші країни.

А чи не здається Вам, що ЄС скористався політичною кризою в Україні, підписавши угоду про реадмісію з Україною в обмін на угоду про спрощення візового режиму для українців?

Ухвалення двох угод про реадмісію та спрощення візового режиму не має нічого спільного з внутрішньою ситуацію у будь-якій країні, з якою ЄС веде переговори про спрощення візового режиму. ЄС завжди, незалежно від того, яка країна проводить переговори про спрощення візового режиму, паралельно домовляється про реадмісії.

Коли Ви наступного разу плануєте відвідати Україну?

Мені дуже сподобався мій перший візит, тому я сподіваюсь, що скоро. Безумовно, я приїду наступного року, але в ідеалі було б добре, якщо б я мав можливість відвідувати Україну кожні 6-8 місяців. Треба відзначити, що сфера Європейської політики сусідства є надзвичайно широкою і включає багато країн. Я хочу наголосити на тому, що я спеціально доклав зусиль, щоб мій перший візит в якості Директора, відповідального за Європейську політику сусідства, відбувся саме в Україну. На мою думку, це демонструє ту важливість, яку ми приділяємо відносинам з Україною.

Розмовляв Роман Цимбалюк