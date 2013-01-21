Жертвами теракту в Алжирі стали 37 іноземних заручників із 8 країн

Як передає РІА «Новости», про це повідомив на прес-конференції в Алжирі прем'єр-міністр країни Абдельмалєк Саляль.

"Вбито 37 іноземних заручників із 8 країн. Семеро вбитих ще не пізнані", - сказав алжирський прем'єр.

Напад на газовий комплекс Тігентурін, що розташований за 1300 кілометрів на південний схід від столиці Алжиру, в якому працювали і проживали кілька сотень алжирських і іноземних фахівців, було здійснено 16 січня. Терористи з угрупування “Ті, що підписалися кров'ю", захопили заручників і вимагали зупинити військову міжнародну операцію в Малі. Влада Алжиру відповіла категоричною відмовою.