37% опитаних зневажають депутатів, 2% – поважають

Найбільша частина опитаних відвідувачів УНІАН-сайту зневажливо ставиться до народних депутатів України. У багатьох ставлення до парламентарів залежить від їхньої політичної належності. І лише два відсотки респондентів поважають депутатів.

Запитання на веб-сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Як Ви ставитеся до народних депутатів?”

Зневажаю – 36,5%

Залежить від їхньої політичної належності – 28,2%

Ніяк (звичайні люди) – 22,9%

Заздрю – 6,0%

Свій варіант відповіді – 3,0%

З пошаною – 2,3%

Не знаю – 1,1%.

Станом на 19.30, 31 жовтня в опитуванні взяли участь 898 відвідувачів сайту.

З надісланих у редакцію власних варіантів характерні такі: “Вони займаються не своєю справою”; “З огидою”; “По-різному: залежить від самої людини, а не від посади чи політичної сили”; “Як до повій: хто більше дасть, тих вони й підтримують, а не народ, який за них голосував та чиї інтереси вони начебто відстоюють”; “Продажні люди”; “Вони окремо, я окремо”; “Нероби”; “Без пієтету”; “Як до клоунів”; “Залежно від чесності”; “Зібрати б їх усіх і вивезти в Африку”; “Звичайні люди, але переважно проститутки”; “Рвачі”.

Опитування триває: дивіться українськомовну та російськомовну версії сайту.