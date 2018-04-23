37% опитаних зневажають депутатів, 2% – поважають
Найбільша частина опитаних відвідувачів УНІАН-сайту зневажливо ставиться до народних депутатів України. У багатьох ставлення до парламентарів залежить від їхньої політичної належності…
Найбільша частина опитаних відвідувачів УНІАН-сайту зневажливо ставиться до народних депутатів України. У багатьох ставлення до парламентарів залежить від їхньої політичної належності. І лише два відсотки респондентів поважають депутатів.
Запитання на веб-сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Як Ви ставитеся до народних депутатів?”
Зневажаю – 36,5%
Залежить від їхньої політичної належності – 28,2%
Ніяк (звичайні люди) – 22,9%
Заздрю – 6,0%
Свій варіант відповіді – 3,0%
З пошаною – 2,3%
Не знаю – 1,1%.
Станом на 19.30, 31 жовтня в опитуванні взяли участь 898 відвідувачів сайту.
З надісланих у редакцію власних варіантів характерні такі: “Вони займаються не своєю справою”; “З огидою”; “По-різному: залежить від самої людини, а не від посади чи політичної сили”; “Як до повій: хто більше дасть, тих вони й підтримують, а не народ, який за них голосував та чиї інтереси вони начебто відстоюють”; “Продажні люди”; “Вони окремо, я окремо”; “Нероби”; “Без пієтету”; “Як до клоунів”; “Залежно від чесності”; “Зібрати б їх усіх і вивезти в Африку”; “Звичайні люди, але переважно проститутки”; “Рвачі”.
Опитування триває: дивіться українськомовну та російськомовну версії сайту.