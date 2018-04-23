Хокейний «Сокіл» повертається

Поєдинок проходив у Броварах, на льодовій арені ТРЦ «Термінал», яка стала домашньою для киян, що цього сезону виступають у вищій лізі чемпіонату Росії. Він викликав інтерес VIP-персон: посла Росії, посла Білорусі Володимира Величка і президента Федерації хокею України Анатолія Брезвіна.

Поважні гості спілкувалися з пресою в перерві між періодами. Черномирдін наважився спрогнозувати його результат:

– От побачите, буде 4:2 на користь «Титану».

Гості виграли «лише» 3:2, хоча програвали після того, як 37-літній ветеран «Сокола» Віталій Литвиненко відкрив рахунок, реалізувавши чисельну перевагу. Кияни по ходу матчу ще раз вдало розіграли зайвого, але гості виявилися добре вмотивованими на цей поєдинок, показали злагоджену командну гру й перемогли.

«Сокіл», який повернувся додому після вдалого турне, де здобув три перемоги (у тому числі над своїм старим суперником ще за часів радянського хокею – воскресенським «Хіміком») і лише раз програв, та й то за післяматчевими булітами, почувався фаворитом у матчі з «Титаном».

І все складалося начебто на користь киян, їм удалося навіть вистояти, граючи п’ять хвилин у меншості, але – забракло якогось важливого компонента, щоб перемогти. Можливо – справжньої зіграності у всіх ланках команди, вміння грати на близьких підступах до воріт суперника.

Утім, сьогодні там же в Броварах – повторний матч, і є всі підстави вважати, що «Сокіл» здатен відігратися й продовжувати боротьбу за місце в першій вісімці західного дивізіону, яке дає право вийти в другий етап російської вищої ліги, плей-офф.

Саме таку мету ставлять нові власники й тренери команди в сезоні.

"Нині головним нашим завданням є створення боєздатного колективу, який на рівних міг би грати з командами вищої ліги російського чемпіонату, – каже президент ХК "Сокіл" Євген Імас. – Гравці клубу мають скласти кістяк національної збірної, яка наступного року на турнірі в Японії змагатиметься за повернення до групи найсильніших команд світу".

Оптимістично налаштований і головний тренер "Сокола" Олександр Сеуканд. "Найважчий період позаду. Ми не мали проблем з фінансуванням, і гравці змогли підготуватися до ігор першості. У міжсезоння клуб підсилився висококласними гравцями з Росії" – каже він. Щоправда, одного з них уже відраховано – Сеуканд знайшов кращий варіант в особі киянина Лясковського, але той факт, що в команді нині грають 11 кандидатів до збірної України, має надати впевненості у вдалий виступ київської команди.

У згаданій розмові з журналістами посол Черномирдін з ностальгією згадував часи великого радянського хокею і висловив сподівання на заснування спільного чемпіонату в рамках СНД.

– Взагалі-то я спартаківець, свого часу входив до керівництва цього московського клубу, – заявив він, – але тепер буду дивитися за всіма російськими командами, які гратимуть з «Соколом». Можна лише вітати, що в Україні хокей відроджується, з’являються перспективні гравці, – сказав він, з ентузіазмом додавши щось про благотворний вплив спорту у вихованні здорового покоління.

Президент Федерації хокею України Брезвін зазначив, що в країні мають з’явитися майже 60 хокейних майданчиків, зокрема, нині ведеться будівництво нових льодових арен у Донецьку, Харкові, Одесі й Калуші, які почнуть функціонувати вже наступного року. До 2012 року держава має намір інвестувати в розвиток хокею понад 1 мільярд гривень", – каже він.

Брезвін також повідомив, що досягнуто домовленість з керівництвом київського Палацу спорту про проведення матчів ХК «Сокіл» на його арені, починаючи з 1 грудня.

«Сокіл» повертається додому. Це – особлива новина для тих, хто відверто скучив за великим хокеєм, хто пам’ятає переможні матчі киян у 80-х роках минулого століття (нові власники ХК "Сокіл" – фонд "Східноєвропейський ІФ" та благодійний фонд підтримки й розвитку фізичної культури та спорту "Славутич").

Певно, що столичний Київ гідний того, щоб мати пристойну льодову арену, класну хокейну команду, які можуть бути ознакою розвиненого, успішного мегаполіса.

Генеральний менеджер "Сокола" В`ячеслав Завальнюк вважає, що участь київського "Сокола" в російській лізі – на даний момент єдина можливість підтримати український хокей на досить високому рівні. "Водночас ми повинні створювати свій український чемпіонат, не гірший, ніж у тій же Білорусі. На жаль, це робота не на рік або два, а, як мінімум, на десять років. У нас дуже великий провал в дитячому і юнацькому хокеї", – вважає експерт.

Олег Олійниченко