Газета ”Хрещатик” опублікувала скандальне побажання Довгому (фото)

Таке поздоровлення з`явилося учора в київській муніципальній газеті "Хрещатик". Вся редакція вчиталася у нього лише сьогодні... І то лише тому , що в.о. головного редактора Денис Жарких приїхав на редколегію з мерії, де йому розповіли, що думають з приводу публікації. Про це, не добираючи особливо слів, а зрештою, називаючи речі своїми іменами, розповідає сайтд Livejournal : через кілька хвилин на редколегію прийшов радник мера Казбек Бектурсунов. Він був настільки ошелешений тим, що витворили його підлеглі, що навіть не підвищив голос. Винні знайшлися швидко. З`ясувалося, що людина, яка подзвонила панові Дмитруку, здавала текст начальнику інформцентру з попередженням, що це навряд чи піде до друку, і з пропозицією передзвонити комусь іншому. Начальник інформцентру погодився і все рівно скинув текст вітання випусковому редактору. Той же, не уявляючи, що в тексті вітання може бути таке, передав його на верстку.

Під час редколегії в кабінет зайшла секретарка і поклала Казбеку Бектурсунову на стіл листок. Це був факс. На листку - копія газетної сторінки і напис" "Казбеку, з вдячністю! О. Довгий"