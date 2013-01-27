Попеску: В України залишилося одне зобов'язання перед Радою Європи

Про це кореспондентові УНІАН повідомив глава української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат від Партії регіонів Іван Попеску.

За його словами, з такою заявою він виступив в ході «вільних дебатів» на сесії ПАРЄ минулої середи.

«Ми визнали, що у нас є ще одне невиконане зобов'язання - це закон про прокуратуру. Ми сказали, що ми працюватимемо в цьому напрямку. Звичайно, це дуже складно, але знову ж таки без допомоги експертів з боку Ради Європи це буде неправильно», - сказав депутат.

Він зазначив, що закон про прокуратуру повинен відповідати вже прийнятому Кримінально-процесуальному кодексу, а також одержати підтримку українських експертів.

«Це займе час. Але якщо подивитися, що було зроблено за останні півтора року, і що було зроблено з 1995 року, то прогрес був дуже великим », - наголосив І.Попеску.

«Ми подякували Раді Європи за ту допомогу, яку нам надає в реформуванні судової системи, і ми сказали, що потребуємо певної допомоги, і з вдячністю прийматимемо будь-яку допомогу з боку Ради Європи», - підкреслив депутат-регіонал.