Бондарчук: Ющенко мав би піти з партії «за власним бажанням»

Голова політради партії «Наша Україна» Сергій Бондарчук обвинувачує лідера партії, екс-президента Віктора Ющенка в невиконанні зобов'язань перед «Нашою Україною».

Про це С.Бондарчук заявив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ - Украина».

«Те, що у партії є претензії до Ющенка, загальновідомо. Перш ніж йти на парламентські вибори, Віктор Андрійович на прес-конференції заявив, що погасить всі борги "Нашої України". Так от, він не лише не обслужив старі борги, після виборів утворилися нові! Звичайно, у людей, які брали участь у кампанії, виникли певні питання. Я точно можу сказати, що після нашого з Валентином Наливайченком приходу в партію у 2010 році і до виборів до Ради 2012 року я нічого не знаю про роль Віктора Андрійовича у фінансуванні «Нашої України», - заявив С.Бондарчук.

Також, за його словами, «як би сумно це не звучало, але я мушу визнати, що партія "Наша Україна" виконала на минулих виборах до Ради технічне завдання на користь Партії регіонів».

«Це питання до керівників кампанії - Віктора Ющенка і скарбника Віктора Івановича Костенка. Ці дві людини несуть повну відповідальність за те, що відбувалося, зокрема за те, що змінювалися члени окружних виборчих комісій на користь Партії регіонів. Це встановлені документами факти. У Дніпропетровській області навіть справу кримінальну завели, оскільки намагалися використовувати мій електронний підпис, щоб здійснити заміну», - визнав С.Бондарчук.

«Може, Віктор Андрійович злякався, що і це питання спливе на з'їзді. Взагалі будь-яка демократична система припускає - якщо лідер програв, він повинен добровільно піти. Одержавши на президентських виборах 5%, Віктор Андрійович повинен був зробити певний вчинок - піти "за власним бажанням". Але поки що я бачу лише одне - бажання учепитися за політичний проект "Наша Україна», - додав голова політради партії.