Експерт: Росія виставила рахунок за газ, щоб отримати контроль над ГТС

Президент Росії Володимир Путін розпорядився виставити Україні рахунок на 7 млрд. доларів за недобір газу в 2012 році з метою посилити тиск на Україну і як результат - отримати контроль над українською газотранспортною системою.

Про це УНІАН заявив голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин Симонов.

«В.Путін особисто стомлений цим багаторічним діалогом щодо труби, мовляв, уже все українцям роз'яснили, всі аргументи виклали, вже довелося «Південний потік» форсувати, а Україна все одно не здає трубу. Після цього було ухвалено рішення – остаточно припирати до стіни», - сказав К.Симонов.

«Зрозуміло, що це рішення було узгоджено з В.Путіним. Тут у мене немає ніяких сумнівів. Офіційно Кремль говоритиме, що це комерційна суперечка і він тут не причому, але всі розуміють, що на такому рівні це далеко не лише комерційне питання», - додав він.

При цьому він підкреслив, що керівництво Росії ніколи не приховувало, що хоче отримати контроль над ГТС України.

За словами експерта, частково цей позов викликаний тим, що в 2012 році риторика керівництва України змінилася й стала набагато агресивнішою. К.Симонов вважає, що якщо раніше керівництво України просило ввійти в становище й говорило, що немає коштів на оплату за недобір газу, то зараз робляться заяви про те, що «Нафтогаз» і не повинен щось платити.

К.Симонов вважає, що зараз сторонам дуже важливо не допустити перебоїв із транзитом, що буде «катастрофою» для Росії. На думку експерта, зараз правильніше керівникам країн «без усіляких перекриттів і політичних погроз» звернутися до суду й там вирішити цю конфліктну ситуацію.

К.Симонов вважає, що юридичні підстави для цього позову є й зараз треба розібратися, чи подавав «Нафтогаз» за півроку заявку про подальше зниження закупівель.

«Україна за контрактом повинна купувати не менше 80% від 52 млрд кубометрів. Якщо ще знижувати закупівлю на 20%, то про це треба заявляти за півроку. Тому найголовніше питання, чи відправив «Нафтогаз» офіційний запит про подальше зниження до 1 червня 2012 року», - зазначив експерт.

За його словами, якщо таке побажання було «Газпрому» передано, то «Нафтогаз» зможе це легко довести.

К.Симонов зазначив, що якщо врахувати ці 40%, у такому разі виходить, що Україна повинна була сплатити 33,28 млрд кубометрів, що не набагато більше того обсягу, який був реально куплений – 32,9 млрд куб. м.

Водночас, експерт зазначив, що цей обсяг купував не лише «Нафтогаз України», а й компанія Дмитра Фірташа.

«Виникає питання, як рахувати ці закупівлі обсягом 8 млрд куб. м, адже вони проведені не за контрактом, і виходить, що цей обсяг у контракт від 19 січня 2009 року не потрапляє», - сказав він.

Експерт зазначив, що якби «Нафтогаз» за півроку поінформував «Газпром» про зниження закупівель на 40% і не було контракту Д.Фірташа, то не було б підстав для позову.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році й зазначає, що це можна перевірити на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено декілька заяв із цього приводу.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Нагадаємо також, що з квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесмену Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), решту обсягу палива імпортує "Нафтогаз".