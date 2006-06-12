Наша Україна виходить з подальших переговорів

У зв’язку з ультимативними заявами СПУ щодо посади голови Верховної Ради України «Наша Україна» вважає, що подальший хід переговорів з формування коаліції є безперспективним.

Про це йдеться в заяві «Нашої України», текст якої розміщено на сайті «Разом».

У документі зазначається: «Наша Українa» висловлює жаль, що особисті амбіції лідера соціалістів зруйнували переговори по створенню коаліції.

«Ми вважаємо, що такий крок СПУ є безвідповідальним перед українським народом», - заявляє «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

"Соціалісти категорично наполягають виключно на одній позиції – спікері Олександрі МОРОЗІ. "Наша Україна" наполягає на принципах, які закладені в коаліційній угоді – визнанні результатів виборів по черговому і послідовному розподілу посад згідно з результатами виборів та виключення з переліку розподілу тих посад, які належать компетенції президента", - сказала вона.

Того ж дня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала учасників переговорів про створення коаліції повернутися за стіл переговорів.

Водночас у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав: “Політики, які претендують бути владою і взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні, вести непрості переговори з нашими зарубіжними сусідами і партнерами, сьогодні повинні навчитися домовлятися одне з одним”. Він також підкреслив, що шлях формування більшості політичні сили мають пройти самостійно.