Депутати пропонують зупинити судовий шантаж проти журналістів

Як повідомляє прес-служба партії, 29 січня вони зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Автори наголошують, що сьогодні, як ніколи, нагальним є питання забезпечення в Україні свободи слова та права ЗМІ доносити до українців об’єктивну й неупереджену інформацію.

Проте, зауважують депутати, з метою впливу на газети, журнали, телерадіокомпанії представники влади чи окремі громадяни почали масово зловживати своїм правом на відстоювання честі та гідності, вимог спростування інформації щодо них у ЗМІ. У якості відшкодування моральних збитків вони виставляють через судові позови космічні суми вимог, а для забезпечення позову суди на час провадження справи ухвалюють рішення про арешт майна чи блокування рахунків ЗМІ.

«Свободівці» зазначають, що поки триває судова тяганина, господарська діяльність ЗМІ паралізується, і вони фактично припиняють свою роботу. Особливо відчутним подібний судовий шантаж є щодо регіональних газет, радіокомпаній та телебачення, які не є заможними та не здатні на час судового провадження віднайти альтернативні джерела фінансування.

«Наш законопроект дозволить захистити журналістів від охочих шантажувати редакції, проте він не заперечує права кожного на відшкодування моральних та матеріальних збитків, якщо є відповідні судові ухвали, що набули чинності», – наголошує один із авторів законопроекту І.Мірошниченко.