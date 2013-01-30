Єврокомісар стурбований перевезенням Луценка до колонії одразу після операції

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле стурбований умовами перевезення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з київської лікарні до колонії у Чернівгівській області.

Про це Ш.Фюле написав у своєму мікроблозі у Twitter.

“Стурбований аспектами здоров’я при перевезенні Ю.Луценка зі шпиталю до в’язниці одразу після складної операції”, - зауважив єврокомісар.