Бригинець з Томенком приготували несподіванку на завтрашній брифінг у ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, о 9.45 розпочнеться брифінг керівника фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка, о 10.00 - брифінг голови Комітету ВР з питань свободи слова Миколи Томенка і народного депутата Олександра Бригинця, о 10.10 - брифінг заступника голови фракції “УДАР” Віталія Ковальчука.

"Наш з Томенком брифінг точно буде несподіваним", - написав Бригинець у своєму Facebook.

Брифінги пройдуть за адресою: вул. Грушевського, 5, press-point.