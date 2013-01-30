Бригинець з Томенком приготували несподіванку на завтрашній брифінг у ВР
22:58, 30 січня 2013Політика
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Вранці у четвер, 31 січня, у Верховній Раді відбудуться брифінги представників опозиції.
Бригинець каже, що вони з Томенком щось підготували
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, о 9.45 розпочнеться брифінг керівника фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка, о 10.00 - брифінг голови Комітету ВР з питань свободи слова Миколи Томенка і народного депутата Олександра Бригинця, о 10.10 - брифінг заступника голови фракції “УДАР” Віталія Ковальчука.
"Наш з Томенком брифінг точно буде несподіваним", - написав Бригинець у своєму Facebook.
Брифінги пройдуть за адресою: вул. Грушевського, 5, press-point.
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