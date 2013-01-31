Яценюк: з Партією регіонів гратися в інтелігентну опозицію не вдасться

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

За його словами, також опозиція розгляне політичну ситуацію в країні, зокрема, питання кримінального переслідування колишніх прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Говорячи про план діяльності, А.Яценюк підкреслив, що опозиціонери мають усвідомити, що можуть перемогти, лише якщо будуть єдині.

“Те що ми сьогодні проводимо перше засідання опозиції, - це перший крок до посилення нашої єдності”, - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що опозиційні фракції підготували проект заяви, яка сьогодні буде ухвалена на зборах, а також зараз збираються підписи депутатів за відставку Володимира Рибака з посади голови ВР, а також висловлення недовіри генеральному прокурору Віктору Пшонці, щоб розглянути ці питання на наступній сесії парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може опозиція вже з сьогоднішнього дня заблокувати парламентську трибуну, А.Яценюк відповів: “Я не можу виключати того, що опозиція має чіткий план дій. Він, м’яко кажучи, не самий простий, і точно зрозуміло, що з Партією регіонів гратись в інтелігентну опозицію не вдасться. Вони цього не розуміють... У нас є декілька завдань, одне з яких - забезпечення особистого голосування”.