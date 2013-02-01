Азаров вважає, що депутати обходяться країні не дуже дорого
18:02, 01 лютого 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що додаткові кошти, що виділяються з держбюджету депутатам для виконання їхніх повноважень, не дуже великі.
Азаров спілкується у Facebook
Про це він сказав сьогодні в ході спілкування з користувачами мережі Facebook.
«Це далеко не мільярди витрат, а багато витрат ми вимушені проводити, оскільки вони забезпечують функціонування всієї державної машини, в якій є законодавча, виконавча і судова влада. Депутати повинні їздити по країні, зустрічатися зі своїми виборцями, вести роботу, яка, природно, оплачується з бюджету. Такі порядки не лише в нашій країні, але й в інших країнах», - написав М.Азаров, відповідаючи на запитання одного з користувачів мережі про те, чому уряд не ініціює ліквідацію пільг депутатам, чиновникам суддям і т .д.
«Це ж мільярдні збитки для країни», - зазначив користувач мережі.
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