Азаров вважає, що депутати обходяться країні не дуже дорого

Про це він сказав сьогодні в ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Це далеко не мільярди витрат, а багато витрат ми вимушені проводити, оскільки вони забезпечують функціонування всієї державної машини, в якій є законодавча, виконавча і судова влада. Депутати повинні їздити по країні, зустрічатися зі своїми виборцями, вести роботу, яка, природно, оплачується з бюджету. Такі порядки не лише в нашій країні, але й в інших країнах», - написав М.Азаров, відповідаючи на запитання одного з користувачів мережі про те, чому уряд не ініціює ліквідацію пільг депутатам, чиновникам суддям і т .д.

«Це ж мільярдні збитки для країни», - зазначив користувач мережі.