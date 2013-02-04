Губернатор думає, що недобудоване метро у Донецьку треба «закрити, засипати і забути»
Метро, що споруджується в Донецьку, потрібно «закрити, засипати і забути», вважає голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, коментуючи ситуацію, яка склалася на недобудованих об'єктах донецького метро.
«Я взагалі прихильник повного закриття цієї теми. Кожен рік обходиться в кілька десятків мільйонів просто підтримка того, що вже побудовано, - сказав А. Шишацький, - А краще виділити, грубо кажучи, дворічний ресурс, який йде на утримання. Все це закрити, засипати і забути. Ось я цього прихильник».
Голова облдержадміністрації підкреслив, що область не в змозі вирішити проблеми, які виникають щодо утримання, або закриття недобудованих об'єктів метро. Він зазначив, що вся відповідальність лежить на державі і, зокрема, на Міністерстві інфраструктури України. «Тому що виникає час від часу, і вона є і сьогодні, заборгованість перед шахтобудівниками, які підтримують життєдіяльність споруд, виконують ту ж відкачку води. Є заборгованість по електроенергії, є старіння металу. І ми розуміємо, що зростає небезпека, серед яких і екологічна», - сказав А.Шишацький.
Довідка УНІАН. Проект донецького метро був розроблений за часів СРСР, в 1991 році вийшла відповідна постанова Кабінету Міністрів України, а будівельні роботи почалися в 1992 році.