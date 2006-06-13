У Московській області вбиті двоє українців
09:23, 13 червня 2006Політика
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Тіла знайдені на территорії лазні
У Подільському районі Московської області вбиті двоє робітників - громадян України.
Про це РІА "Новини" повідомило джерело в правоохоронних органах Московської області.
"Тіла двох громадян України з рубаними ранами були знайдені в селищі Червона Пахра Подільського району Московської області на території домоволодіння приватного підприємця, в лазні, що будується”, - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, за підозрою у здійсненні злочину розшукується громадянин Узбекистану.
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