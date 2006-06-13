У Московській області вбиті двоє українців

У Подільському районі Московської області вбиті двоє робітників - громадян України.

Про це РІА "Новини" повідомило джерело в правоохоронних органах Московської області.

"Тіла двох громадян України з рубаними ранами були знайдені в селищі Червона Пахра Подільського району Московської області на території домоволодіння приватного підприємця, в лазні, що будується”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за підозрою у здійсненні злочину розшукується громадянин Узбекистану.